Sinop'ta trafik kazası - Haberler
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Sinop'ta trafik kazası

Sinop'ta trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluşurken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluşurken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 15.30 saatlerinde Sinop- Samsun yolu karayolları kavşağında meydana geldi. Edinilen biliye göre, 55 BBC 82 plakalı araç sürücüsü Özlem K. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü tedbir amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta trafik kazası

Sinop'ta trafik kazası

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