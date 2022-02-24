SİNOP (İHA) - Kediye çarpmamak için manevra yapan motosikletli araca çarptı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 saatlerinde Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Yagub H.T.C idaresindeki 57 MA 0061 plakalı motosiklet yoldan kedi geçtiği esnada kediye çarpmamak için sol şeride geçip 57 AAH 367 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Yabancı uyruklu yaralı şahıs 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.