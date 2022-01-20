Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sanayi mevkiinde saat 19.30 saatlerinde meydana geldi. 34 DZ 7497 plakalı araç sürücüsü Mehmet K. yolun buzlanması nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. - SİNOP

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Haber

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