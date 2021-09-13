Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza yapan sürücü ormanlık alana saklandı

SİNOP - Sinop'ta iki aracın çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise ormanlık alana saklandı.

Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncir Pınarı mevkiinde meydana geldi. Ayancık istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan Yılmaz Ö.hakimiyetindeki 57 AJ 666 plakalı otomobil yol üzerinde dönüş yaptığı sırada, yine aynı istikamette seyir halinde olan Osman A.idaresindeki 57 AJ 297 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz Ö. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer araç sürücünün araçta bulunmaması üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kaza bölgesinde sürücü Osman A.'yı ararken, olay yerinden yaklaşık 100 metre mesafede ormanlık alanda saklanırken onu buldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Osman A.'nın karşı araçtaki kişinin öldüğünü düşünerek şok içinde ormanlık alana kaçtığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.