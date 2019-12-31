Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

31.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:07
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, plakası bilinmeyen bir araç, Sanayi Bölgesinde yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Sabri Merdoğlu'na çarptı. Kazada yaralanan Merdoğlu, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk tedavisinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayrıca kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün, emniyet güçlerince yakalandığı bildirildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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