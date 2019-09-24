Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, 12.30 saatlerinde Pervane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAD 358 plakalı motosikletle seyir halinde olan Berran K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen Berran K. yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP