Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

24.09.2019 15:03
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, 12.30 saatlerinde Pervane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAD 358 plakalı motosikletle seyir halinde olan Berran K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen Berran K. yaralandı. Yaralı 112 acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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