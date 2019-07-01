Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çuval idaresindeki 57 DD 443 plakalı araç Karacaören köyü çıkışında kursa gitmekte olan 14 yaşındaki Sinan S.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre ilerde asfalta düşen küçük çocuk olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra yaralı çocuk ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA