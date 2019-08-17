Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

17.08.2019 14:50
Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Durağan Greenpark mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Cevat Karadeniz hayatını kaybederken, Fadime E. (28), Enes K. (10), Ramazan K. (26) ise yaralandı. Yaralılar Boyabat 75 Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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