Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Satılmış Öztürk idaresindeki 57 HD 483 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Samsun kara yolu Kabalı mevkisinde Mehmet Atıcı'nın kullandığı 57 KF 477 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada sürücü Öztürk yaralandı, beraberindeki Ayşe Öztürk (51) yaşamını yitirdi.
Satılmış Öztürk, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.