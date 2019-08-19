Sinop'ta trafik kazaları: 5 yaralı

19.08.2019 14:52

Sinop'ta meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adnan Karakuş idaresindeki 57 AS 149 plaka otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun Kabalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada, sürücü ile Muhammed Cengiz ve Semi Çevik yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hülya Can'ın kullandığı 57 AC 250 plakalı otomobil de Korucuk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 12 aylık bebek Asel Can yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA