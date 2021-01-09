Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

09.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:00
Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

Sinop'un Gerze ilçesinde, mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 58 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı olarak tahsis edilecek.

Sinop'un Gerze ilçesinde, mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 58 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı olarak tahsis edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yatırımcılar, söz konusu alan üzerine tahsis amacına uygun nitelikte tesis kurabilecek.

İlgili mevzuata göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde ruhsat alarak inşaata başlayacak, daha sonra planına uygun olarak 2 yıl içinde uygun görülen yatırımlarının tamamını bitirecek. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 30 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kocaeli Jandarma Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:10:03. #1.15#
title