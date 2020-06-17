HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sinop'ta tekstil firmalarının tamamı üretime başladı

Sinop Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan tekstil sektörü ile ilgili firmaların bugün itibarıyla tamamının yeniden üretime geçtiğini söyledi.

Sinop'ta tekstil firmalarının tamamı üretime başladı
17.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:22

Sinop Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan tekstil sektörü ile ilgili firmaların bugün itibarıyla tamamının yeniden üretime geçtiğini söyledi.

Delen, korona virüs tedbirleri kapsamında OSB'de sadece tekstil sektöründe uzun süre üretime ara verildiğini belirtti.

"İmalat sanayi sektöründe özellikle tekstil sektörü tamamen durma noktasına gelmişti" diyen Delen, "Diğer sektör firmalarında bir yavaşlama söz konusu idi. Tekstil firmaları salgın sonrası tekrar yoğun bir şekilde talep alarak üretime tam kapasite ile başladı. Mağazaların kapalı olması, yurt dışı ihracata yönelik taleplerin durması Kovid-19 salgını nedeniyle tekstil sektörünü belli bir dönem aksatmıştı. Hayatın normalleşmeye başladığı süreçte taleplerin ve isteklerin tekrar artarak, alınan önlemler kapsamında işçiler de tekrar sektörlerde işbaşı yaptı. Bu kapsamda OSB'de tekstil firmalarının yanı sıra diğer sektör firmaları da faaliyetlerine devam ediyor" ifadesinde bulundu.

Sinop'ta en büyük sıkıntının kendi markasıyla üretim yapan tekstil firması bulunmaması olduğunu dile getiren Delen, "Firmalar kendi adına marka üretmeyince mecburen gelen siparişler üzerine fason olarak çalışmalarını sürdürüyor. Normalleşme sürecine geçildiği andan itibaren de tüm sektörlerde üretime devam ediliyor" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Ekonomi
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Ekonomi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Ekonomi
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Ajda Pekkan Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Sinop'ta tekstil firmalarının tamamı üretime başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:33:41. #1.15#
title