Sinop'ta Tekne Bakım ve Onarımında Yer Sorunu

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, kentte resmi kayıtlara göre 589 teknenin faaliyet gösterdiğini, ancak bu teknelerin karada bakım ve onarımlarının yapılabileceği yeterli derecede uygun bir alan bulunmadığını söyledi.



Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu 589 tekneden 328'inin balıkçı, 261'inin ise özel, ticari yat, gezi teknesi ve diğer deniz araçlarından oluştuğunu vurguladı.



Bu teknelerin karada bakım ve onarım yapabilecekleri bir alana sahip olunması gerektiğine işaret eden Alpay, şöyle konuştu:



"Sinop merkezde bulunan çekek yeri ile ilgili Sinop Belediyesi'nin o alanı farklı bir şekilde değerlendireceği bilinmektedir. Demirci köyü mevkisinde bulunan çekek yeri ise hazır durumda değil. Bu yüzden tekne sahipleri karada bakım ve onarım yapma noktasında sorunlar yaşamakta. Balıkçıların ve diğer tekne sahiplerinin karada bakım ve onarım yapması ile ilgili bize talepleri var.



Mevcut balıkçı barınakları da bu talepleri karşılayacak kapasiteye sahip değil. Bu durum tekne sahiplerinin önemli bir sorunu olarak karşımızda duruyor. Bu kapsamda ivedilikle Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağında bulunan çekek yerinin kapasitesinin büyütülmesi ve çek hizmeti verilebilir hale dönüştürülmesi lazım."