Sinop'ta 'tedbirlere uyun' çağrısı

Sinop Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu esnafları ziyaret ederek pandemi tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Haydar Gündoğdu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında esnafların daha dikkatli olması amacıyla 'tedbirlere uyun' çağrısında bulundu. Kent merkezinde birliğe üye işyerlerini tek tek gezen Gündoğdu işyerlerinde yapılan alışverişlerde hem vatandaş hem de işyeri çalışanlarının tedbirler konusunda hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Esnafları gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan Başkan Gündoğdu şunları kaydetti: "Sevdiklerimizi ve yakınlarımızı salgından dolayı kaybediyoruz, oda başkanı olarak esnaflarımızı gezerek uyarılar da bulunduk. Bize üye olan esnaflarımızı ziyaret edip niçin kırmızıda olduğumuzu ve neden maviye dönmemiz gerektiğini izah ediyorum. Biliyorsunuz Sinop çok yüksek riskli il ilan edildi. Bunu el birliği ile önce sarı yapacağız, ardından ayın 15'ine doğru da mavi yapacağız Allah'ın izniyle. Düşük riskli iller arasına girdiğimizde yani mavi olduğumuzda normalleşme sürecine gireceğiz. Kafelerimiz, restoranlarımız, lokantalarımız, çay ocaklarımız gibi birçok sektöre yönelik kısıtlama kararı kalkacak. Normal hayata döneceğiz, yasaklarımız kalkacak burada dikkat etmemiz gereken Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına riayet etmek. Maske sosyal mesafe ve hijyen kuralına riayet edelim." - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı