Sinop'ta tedavisi tamamlanan bozkır kartalı doğaya salındı Sinop'ta baygın halde bulunan ve tedavi edilen bozkır kartalı, yeniden doğaya bırakıldı.

Sinop'ta baygın halde bulunan ve tedavi edilen bozkır kartalı, yeniden doğaya bırakıldı.

Vatandaşlarca Ayancık yolu mevkisinde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kartal, tedavi edilmek Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada veteriner hekimlerce yapılan kontrolde hayvanın darbeye bağlı olarak kafa travması geçirdiği belirlendi.

Yaklaşık 15 gün merkezde tedavi edilen kartal, eski sağlığına kavuşturulmasının ardından doğaya salındı.

Müdürlük yetkilileri, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA