Sinop'ta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın yakalandı - Haberler
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Sinop'ta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın yakalandı

Sinop'ta tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren kadın yakalandı
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Durağan ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde tartıştığı kişiyi tüfekle vurarak öldüren kadın, gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Emirtolu köyünde A.E. ile A.H. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.H. tarafından tüfekle vurulan A.E, olay yerinde hayatını kaybetti.

A.E'nin cesedi, incelemenin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

A.H. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Sinop, Güncel, Haber

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