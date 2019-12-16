Sinop'ta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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Sinop'ta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

16.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:56
Sinop'ta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı

'ta çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Tersane mevkisinde Orhan Y. ile Ömer K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.


Kavgaya dönüşen olayda Ömer K. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer K, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Orhan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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