- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık
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- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık

28.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:17

- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık Tarihi ve turistik öneme sahip olan Sinop'un tarihi surlarına yazılan aşk mesajları tepki çekti.

- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık

SİNOP - Tarihi ve turistik öneme sahip olan Sinop'un tarihi surlarına yazılan aşk mesajları tepki çekti.

Sinop'u korumak amacıyla 2 bin 500 yıl önce inşa edilen tarihi surlar kentte bulunan önemli eserler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surların korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Ancak bazı vatandaşlar surların tarihi ve turistik öneminin farkında değil.

Tarihi surlara sprey boyayla yazı yazılması kentte tepki çekiyor. Surların Meydankapı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri arkasında yer alan bölümünde tarihin üzerine yazılan aşk mesajları dikkat çekiyor. Aşklarını tarihe kazımak isteyenler surlara zarar veriyor. Tarihi surların üzerinde "Hala seviyorum ulan", "En güzel Beşiktaşlı kızlar sever", "At gibi gelen it gibi döner", "Çok sevmişim be", "Büşra …isen meşgul etme" gibi yazılar ve çeşitli çizimler görülüyor.

Duruma tepki gösteren Nuri Görkem, "Gençlerimizin şu tarihi dokulara verdiği zarara yazık. Böyle bir şey yapmasınlar, bunları gördüğüme üzgünüm. Buraya Türkiye'nin öbür ucundan insan geliyor, Sinop'u ziyaret ediyor. Sinop güzel bir kent, gezilecek görülecek bir yer ama şu hale bak. Yazık yani bunu gençlerimize aktarmak zorundayız. Ama maalesef gençlerimiz kıymetini bilmiyor. Biraz daha dikkat etsinler. Tarihimize sahip çıksınlar. Yazık yapmasınlar. 'Seviyorum', 'Aşkım' falan filan nedir bunlar ya. Aşkını burada mı söyleyeceksin" dedi.

- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık
- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık
- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık
- Sinop'ta tarihi surlara saygısızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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