Sinop'ta tarihi restorasyon
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Sinop'ta tarihi restorasyon

19.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:57

Sinop'ta tarihi restorasyon Maviş: "Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız şeyi biz Sinop'ta yaptık" AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Sinop'ta tarihi restorasyon

Maviş: "Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız şeyi biz Sinop'ta yaptık"

SİNOP - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi. Sinop'ta 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 1999 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren ve AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ile İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde incelemede bulundu.

Restorasyon projesini yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinin tarihi dokusunun aslına uygun şekilde restore edildiğini ve tarihi yapının orijinal güzelliğinin ön plana çıkarılması için titiz bir restorasyon çalışması yürüttüklerini ifade etti.

"Sinop'un marka değerine katkı yapacak"

Tarihi cezaevinin Sinop'un marka değerine çok önemli katlılar sağladığını belirten Maviş, "Çok ciddi maliyetler ile yapılan bu restorasyon sürecinin, hangi aşamada olduğunu biz de bugün arkadaşlarımızla birlikte yerinde görmek istedik. Hem Avrupa Birliği temsilcisi arkadaşlarımız hem de müteahhit firmanın temsilcisi olan arkadaşlarımız şu ana kadar geldiğimiz süreçle ilgili detaylı ve teknik bilgileri verdiler. Koruma kurulu tarafından yapılan revize çalışmalar ile proje yürüyor. Bu, bize şunu kazandırıyor: Başlangıçta hiç değişmeyecek katı ve esnekliği olmayan bir süreç yerine, karşı karşıya kalınan yeni durumlara karşı ama koruma kurulunun gözetimi denetimi izniyle yürüyen bir süreç var. Bu orijinalin ortaya çıkması ve orijinal yapının korunabilmesi açısından çok önemlidir. Birçok restorasyon projesinde yapamadığımız bir şeyi biz Sinop'ta yaptık. Restorasyon süreci devam ederken ziyaretçi kabulümüz de devam ediyor. Her ne kadar süreç ilerlediği için belki ziyaretçilerimiz o ilk geldiklerinde ki rahatlıkla gezemeyebilirler ama en azından restorasyon devam ederken Sinop'a cezaevi nedeniyle oluşacak turist sirkülasyonunu engellemek açısından ve restorasyonu sivil bir denetime açmak açısından da bu önemlidir. Vatandaşlarımız ziyaretlerini yapabiliyorlar. Güzel bir çalışma yapılıyor. Bir sloganımız vardı, yola çıktığımızda 'marka şehir Sinop' demiştik. Sinop'un marka değerine, tarihi cezaevinin bugüne kadar yaptığı katkının çok üstünde yeni bir katkı daha yapacağından kuşku duymuyorum" dedi.

"Projede öyle bir şey yok"

Restorasyon sonrası tarihi yapının içinde sergi salonu ve ufak sanat etkinlikleri için bir ortam oluşturacaklarını belirten Maviş, "Restorasyon sonrası cezaevinin yeni yüzünde olacak olan, var olanın çok dışında şeyler değil. Bazen çok spekülatif şeyler çıkıyor ortaya. Yani proje kapsamında olmayan, bizim de çok müsaade etmeyeceğimiz durumlar. Yani bir vatandaş olarak, bir siyasetçi olarak müsaade etmeyeceğimiz şeyler konuşulabiliyor. Projede var olan dokunun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Var olan dokunun orijinalini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 'otel yapılacak' söylemleri yer yer kulağımıza geliyor. Projede öyle bir şey yok" diye konuştu.

Sinop'ta tarihi restorasyon
Sinop'ta tarihi restorasyon
Sinop'ta tarihi restorasyon
Sinop'ta tarihi restorasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

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