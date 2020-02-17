Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı
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Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı

Sinop'ta 2 ayrı evde eş zamanlı düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 adet bakır vazo, 37 adet eski obje, 5 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el feneri ele geçirildi.

17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:45
Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı

'ta 2 ayrı evde eş zamanlı düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 adet bakır vazo, 37 adet eski obje, 5 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el feneri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durağan ilçesinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 1 adet bakır vazo, 37 adet eski obje, 5 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el feneri ele geçirildi. Bulunan objelere el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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