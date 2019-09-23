Sinop'ta sular kesilecek
Sinop Belediyesi tarafından 24 Eylül Salı günü için şehir merkezini kapsayan su kesintisi olacağı duyuruldu.
Sinop Belediyesi tarafından 24 Eylül Salı günü için şehir merkezini kapsayan su kesintisi olacağı duyuruldu.
24 Eylül Salı günü Sinop içme suyu tesislerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Erfelek içme suyu tesisinde çalışma yapılacağı, bu sebeple gün boyu kent merkezinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Sinop Belediyesinden, "Vatandaşlarımızın Salı günü yaşanacak su kesintisinden dolayı mağdur olmamaları için önlem almaları önemle rica olunur" uyarısı yapıldı. - SİNOP