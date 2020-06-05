Sinop'ta spekülatif fiyat artışı yapan 15 işletmeye ceza tutanağı uygulandı Sinop Defterdarı Naci Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarına talebi fırsat bilen 15 işletmeye spekülatif fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle ceza tutanağı tutulduğunu söyledi.

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarına talebi fırsat bilen 15 işletmeye spekülatif fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle ceza tutanağı tutulduğunu söyledi.

Günaydın, AA muhabirine, bakanlıkların spekülatif fiyat artışının önüne geçilmesine yönelik talimatı üzerine denetimleri aralıksız sürdürdüklerini, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de anında değerlendirdiklerini anlattı.

Bazı ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışı, bazı ürün gruplarında ise ürün içeriğinin azaltılarak örtülü zam yapılması şeklinde spekülatif artış olduğunu tespit ettiklerine işaret eden Günaydın, "Bu mükellefler karşısında Defterdarlığımızca yoklama ve denetim faaliyetleri kapsamında tedbir alınarak, piyasada oluşan spekülatif fiyat artışının da önüne geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşları temelden ilgilendiren ürünlerin bulunduğu iş yerleri, depolar ve satış yapılan yerlerin günlük olarak denetlendiğini vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar başta gıda ürünleri olmak üzere temizlik, tıbbi ve kişisel hijyen malzemeleri satan 121 mükellef denetlendi. Bu kapsamda spekülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen 15 mükellef için cezalı tutanak tutulup, değerlendirilmek üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdik. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız 189 ihbar hattına başvurarak ihbar ve şikayetlerini iletebilir. Ayrıca 'www.gib.gov.tr' adresinden hızlı erişim menüsünde yer alan 'Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi' ekranından da ihbar ve şikayetlerde bulunulabilirler. Ayrıca 0552 189 0 189 numaralı WhatsApp hattı da hizmete sunulmuştur."

Kaynak: AA