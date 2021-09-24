Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sinop Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde solunum cihazı ile bilgisayar ve 3 bavul çalındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, otogar ve araçlardan temin edilen 40 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüpheli tespit edildi.

Türkeli ilçesinde olduğu belirlenen ve düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Şüphelinin evindeki aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Oğuzhan Koç Gülben Ergen
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinop'ta solunum cihazı hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:33:55. #1.17#