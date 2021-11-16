Sinop'ta sokak hayvanları yararına kermes açıldı

SAKARYA (AA) - Sinop'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Sakarya Caddesi üzerinde açılan kermeste satışa çıkarılan ürünlerden elde edilecek gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağı belirtildi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hamide Köker, AA muhabirine, Kovid-19 süreci nedeniyle, 2,5 yıl sonra yeniden bir kermes düzenlediklerini söyledi.

Sokak hayvanları için sürekli olarak gıda, ilaç, mama ve veteriner masraflarıyla birlikte dernek borçlarının arttığını ifade eden Köker, şöyle konuştu:

"Önümüz kış. Mama almamız gerekiyor. Şu anda açtığımız kermesle borçlarımızı ödemeyi hedefliyoruz. Dernek arkadaşlarımız ve hayvan dostu vatandaşlarımız aylardır el emeği ürünler yaparak kermese katkıda bulundu. Vatandaşlarımız kermesimize destek versin. Giymedikleri kıyafetleri, aksesuarları, okudukları kitapları, oyuncakları ve kullanmadıkları her şeyi bize getirebilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine veya sokak hayvanlarına destek olmak isteyenlere uygun fiyatlarla satıyoruz. "

Köker, kermesin 15 gün süreyle açık kalacağını kaydetti.