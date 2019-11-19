Sinop'ta sokak hayvanları yararına kermes

19.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:14

Sinop'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Sakarya Caddesi üzerinde açılan kermeste satışa çıkarılan ürünlerden elde edilecek gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağı belirtildi.

Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İrem Ebru Kuru AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için sürekli olarak gıda, ilaç, mama ve veteriner masraflarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının başta veteriner olmak üzere sağlık ve gıda giderlerine çok para harcadıklarını belirten Kuru, şöyle konuştu:

"Sokağa bırakılan hayvan sayısında bir artış söz konusu. Vatandaşlarımız bu konuda bizi arıyor. Biz de ekibimizle onlara sahip çıkıyor ve özel olarak gerekli bakımlarını derhal yapıyoruz. Bize vatandaşlarımız destek versinler ki biz sokak hayvanlarına daha fazla ilgi gösterelim. Bu kapsamda vatandaşlarımız okudukları kitapları, giymedikleri kıyafetleri, aksesuarları, oyuncakları ve kullanmadıkları her şeyi bize getirebilirler. Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine veya sokak hayvanlarına destek olmak isteyenlere uygun fiyatlarla satıyoruz."

Kuru, kermesin 15 gün süreyle açık kalacağını kaydetti.

Kaynak: AA