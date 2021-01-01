Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ceza yazıldı
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Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ceza yazıldı

01.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:28
Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ceza yazıldı

Sinop'ta yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sinop'ta yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü.

Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, denetimler sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye para cezası uyguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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