Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye ceza yazıldı
01.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:28
Sinop'ta yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı.
Sinop'ta yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü.
Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, denetimler sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye para cezası uyguladı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu