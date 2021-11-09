Sinop'ta sis bulutunun mest eden güzelliği
İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Güncel
Sinop'ta sis bulutunun mest eden güzelliği Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.
SİNOP (İHA) - Sinop'ta sis bulutunun mest eden güzelliği
SİNOP - Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.
Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sinop'ta sis güzelliği drone ile havadan görüntülendi.
(OSM-SLH-Y)