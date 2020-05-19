Sinop'ta sis bulutu Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta sis güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA