Sinop'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Sinop'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak yaralandı.

Kent merkezi Derin Boğaz Ağzı Sokak'ta Kadir A. ile Yılmaz B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz B, tabancayla sırtından vurularak yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Kadir A, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu