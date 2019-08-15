Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı

15.08.2019 16:45

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinde Ramazan Bıyık ile ev arkadaşı Serdar K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Serdar K, tüfekle Bıyık'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bıyık, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA