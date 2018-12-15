Sinop'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Sinop'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilçe merkezi Köprübaşı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferdi Biytekin (33) tabancayla vurularak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yüzyıl Devlet Hastanesine kaldırılan Biytekin, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet güçlerince olayla ilgili Biytekin'in akrabaları olduğu öğrenilen D.B. ve S.B. gözaltına alındı.