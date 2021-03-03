Sinop'ta silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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Sinop'ta silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

03.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:28
Sinop'ta silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Sinop'ta, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sinop'ta, silahla vurulmuş halde bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sinop-Samsun kara yolu Yamacık köyü İdemli mevkisinde Y.K'nin ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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