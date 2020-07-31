Sinop'ta silah ve bıçaklı kavga: 5 yaralı Sinop'ta iki grup arasında çıkan kavgada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki grup arasında çıkan kavgada ikisi ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erfelek iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen ve tüfek ve bıçağın kullanıldığı olayda yaralanan 5 kişi, Sinop ve Erfelek Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Onur Y. ve Serkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA