Sinop'ta şiddetli rüzgar maddi zararlara yol açtı



SİNOP - Sinop'ta öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar maddi zararlara yol açtı.

Meydankapı Mahallesi Görgün Sokak'ta şiddetli rüzgar sebebiyle bir banka şubesi karşısındaki binanın teras katındaki tente hasar gördü. Yırtılan tenteden geriye kalan parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Etkili olan rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Hayatı olumsuz etkileyen rüzgar şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu. Aynı zamanda denizde şiddetli dalgalar çıkartan rüzgar birçok gezi teknesinin kıyıya oturmasına sebebiyet verdi.