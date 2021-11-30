Sinop'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Haberler
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Sinop'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Türkeli, Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir binanın çatısının uçuşu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan onlarca gemi Sinop doğal limanına sığındı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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