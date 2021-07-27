Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu
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Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu

Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, sağanak su taşkınlarına yol açtı.

Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, sağanak su taşkınlarına yol açtı.

Kentte etkili olan sağanak, Dikmen ilçesinde su taşkınlarına neden oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, taşkın sebebiyle zarar gören köy yollarının temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kent merkezi Karakum mevkisinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle İl Özel İdaresine ait sosyal tesis bahçesindeki çok sayıda ağaç devrildi. Ekipler, devrilen ağaçları keserek tesis bahçesinden kaldırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, tesiste konaklayan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tesiste oluşan hasarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çınkıl, gerekli önlemlerin alınması için çalışanlara talimat verdi.

Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu
Sinop'ta şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, sağanak su taşkınlarına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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