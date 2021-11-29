Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gün boyu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle üzerine kamelya devrilen iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, gün boyu etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle üzerine kamelya devrilen iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki banklarda oturan Resul Kaya ve İsa Şentürk'ün üzerine, şiddetli fırtınanın etkisiyle kamelya devrildi.

Kamelya devrilmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. - SİNOP

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta şiddetli fırtına nedeniyle kamelya devrildi: 2 yaralı

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