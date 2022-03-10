Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı - Haberler

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Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan iki kişi yakalandı

Sinop'ta üzerinden uyuşturucu sentetik ecza hap bulunan iki kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta üzerinden uyuşturucu sentetik ecza hap bulunan iki kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu yakalanan iki şahsın üzerinden 5 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet güçlerince yakalanan şahısların hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde reçeteli ve uygun dozlarda kullanılması gerektiği bilinen bazı tür ilaçların, doz aşımında keyif veren ya da sakinleştirici etkiler yaşattığı, bu nedenle kötüye kullanımında bağımlılığa kadar giden sonuçlara yol açtığı biliniyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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