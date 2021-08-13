DHA, AFET BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasar oluşturan sel felaketi, DHA ekibi tarafından helikopterde havadan görüntülendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasar oluşturan sel felaketi, DHA ekibi tarafından helikopterde havadan görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterler, sel bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları helikopterle tahliye ediyor, evlerinde kalan vatandaşlara ise erzak yardımlarını ulaştırıyor. Çalışmaların devam ettiği ve havadan görüntülenenen bölgelerde birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı, yolların hasar gördüğü, köprülerin yıkıldığı, sel sularıyla dolan Karadeniz'in kıyılarının renginin ise değişip, kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı