Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.