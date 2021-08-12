Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)
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Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)

Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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