Sinop'ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (5)
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUSinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı