Sinop'ta selin ardından el birliğiyle temizlenen cami hizmete hazır
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Sinop'ta selin ardından el birliğiyle temizlenen cami hizmete hazır

Sinop'ta selin ardından el birliğiyle temizlenen cami hizmete hazır
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bodrum ve bahçesi çamur ve moloz yığınlarıyla dolan cami, el birliğiyle temizlendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bodrum ve bahçesi çamur ve moloz yığınlarıyla dolan cami, el birliğiyle temizlendi.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde bodrum katı ve bahçesi sel sularıyla dolan Yeni Sanayi Camisi'ndeki temizlik çalışmaları tamamlandı.

AFAD ve Türk Kızılay gönüllüleriyle askerler tarafından yapılan çalışmalarda tonlarca çamur ve moloz, cami avlusu dışına taşındı.

Cami temizliğine katılan ekiplere yöre halkı da destek verdi. Bazı vatandaşlar ekiplerle temizlik yaparken, bazı vatandaşlar da çay ve yemek ikramında bulundu.

Çalışmalara katılan AFAD gönüllüsü Hakan Toldo, AA muhabirine, İzmir'den Sinop'a destek için geldiklerini söyledi.

Günlerdir caminin temizlenmesi için büyük özveriyle çalıştıklarını belirten Toldo, askerlerin de kendilerine büyük destek sağladığını vurguladı.

Sel bölgesinde insanlara yardımcı oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Toldo, "İlk geldiğimizde boyumuza kadar balçık ve su vardı. Hatta ilk gün balçığa saplandık. Balçık ve suyun yanı sıra içeride çok sayıda eşya da vardı. Zor oldu ama önemli olan insanlara yardımcı olabilmekti. Vatandaşların ibadetlerini tekrar bu camide yapacak olmalarından dolayı çok mutlu olduk. Bizim için önemli olan da buydu." ifadelerini kullandı.

Toldo, afet bölgesinde herkesin el birliğiyle çalıştığına dikkati çekerek, "Sinop halkına geçmiş olsun diyoruz tekrar. Her kurum ve kuruluş burada el birliğiyle çalışıyor. Biz de gönüllüler olarak onlara destek oluyoruz. İnşallah ülke olarak bir daha böyle afetler yaşamayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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