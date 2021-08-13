Sinop'ta selin ardından arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor

Sinop'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Sinop'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Ayancık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem karadan yapılıyor.

Selden etkilenen Babaçay ve İncipınarı köylerinde yoğunlaşan çalışmalara, yöre halkı da destek veriyor.

Ulaşımın zor olduğu bölgelere traktörlerle ekipleri taşıyan vatandaşlar, onlara su desteğinde de bulunuyor.

Ekiplerce yaralı kurtarılan vatandaşlar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk ediliyor.

İlçe merkezinde de farklı kurum ve kuruluşlarca vatandaşlara su, gıda ve sağlık hizmeti desteği veriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu