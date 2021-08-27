Sinop'ta selde anneleri kaybolan köpek yavrularına çocuklar sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta selde anneleri kaybolan köpek yavrularına çocuklar sahip çıktı

Sinop'ta selde anneleri kaybolan köpek yavrularına çocuklar sahip çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde selde kaybolan köpeğin 3 yavrusuna 3 çocuk bakıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selde kaybolan köpeğin 3 yavrusuna 3 çocuk bakıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde anneleri kaybolan köpeğin yavrularını, ilçede yaşayan ve arkadaş olan 11 yaşındaki Ali Turan ve Fırat Özgen ile 15 yaşındaki Şevket Duru besliyor.

Şevket Duru, AA muhabirine, anneleri selde kaybolan 3 yavruyu gördüklerini, onlara sokakta kulübe yaptıklarını söyledi.

Yavrulara 9 günden bu yana baktıklarını belirten Duru, "Gezerken inşaatta ağlıyorlardı. Abiler kurtarmışlar. Biz de 9 günden beri besliyoruz. Bir köpek de onları emziriyor. Biz onlarla oynuyoruz." dedi.

Ali Turan ise yavruları veterinere de götürdüklerini, onları çok sevdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Hamid Karzai Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Ezgi Mola Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Arda Güler Arda Turan Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sinop'ta selde anneleri kaybolan köpek yavrularına çocuklar sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:32:30. #1.16#

title