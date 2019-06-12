Sinop'ta şehit Mahmut Mücahit Ülgen adına kütüphane açıldı

Sinop'ta, şehit Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen adına yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kanalı Köyü Ortaokulundaki açılışa, şehidin ailesi, Vali Köksal Şakalar, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Davut Kaya ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Şakalar, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehitlere toplum olarak vefa borçları olduğunu dile getirdi.

Şakalar'ın konuşmasının ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA