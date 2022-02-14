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Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksu - Yerel
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Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı Sinop'ta ağaç köklerinin şebeke suyu borusuna temas etmesiyle su borusu patladı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta şebeke suyu boru Su patladı

SİNOP - Sinop'ta ağaç köklerinin şebeke suyu borusuna temas etmesiyle su borusu patladı. Belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

Sinop'un Karakum mevkisinde meydana gelen şebeke suyu hattından kent merkezi mahallelerine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Karakum mevkiinde pvc borumuz patlamıştır. Arkadaşlar görmüşler hemen acil olarak müdahale ettik. Arkadaşlar ile beraber en kısa zamanda boruyu tamir ederek en kısa zamanda suyu vereceğiz. Burada conta kenarlarına ağaç kökleri girmiş. O yüzden bu sorun oluşmuş. 1-1 buçuk saat içinde suyu vermeye çalışacağız" dedi.

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Sinop, su, Yerel, Haberler

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