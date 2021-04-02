Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine ait açık alandaki plastik malzemeler, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki iş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu