Sinop'ta sahte para operasyonu

27.08.2019 16:20

Sinop'un Boyabat ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.



Alınan biliye göre, ilçe merkezinde bir PTT şubesine giden işlem yapmaya çalışan Y.K, görevli memurların şüphelenip ihbar etmesi üzerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 56 adet sahte banknot ile başkasına ait olduğu tespit edilen tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyet götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA