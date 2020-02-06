Sinop'ta sahillerde temizlik yapıldı
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Sinop'ta sahillerde temizlik yapıldı

Sinop'ta belediye ekiplerince sahillerde çevre temizliği yapıldı.

06.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:02
Sinop'ta sahillerde temizlik yapıldı

'ta belediye ekiplerince sahillerde çevre temizliği yapıldı.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı sahilindeki plajlarda doğaya zararlı atık ve çöpleri topladı.


Belediye Başkanı Barış Ayhan, daha temiz, daha güzel bir Sinop için çalıştıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceğini söyledi.

Bu arada belediye ekipleri, vatandaşlara sahillere çöp atmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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