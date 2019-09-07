Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu
Sinop'ta sağanak yağmur etkili olduSİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu
SİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerlerini su basarken bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale ulaşmasına neden oldu. Bu anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.