Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

Sinop'ta sağanak yağmur etkili olduSİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

07.09.2019 19:48
Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

SİNOP'ta etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta aniden bastıran ve 2 saat etkili olan sağanak yağmur kentte hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Sakarya Caddesi'nde bir iş yerlerini su basarken bir sitede ise yağmur suları mini bir şelale ulaşmasına neden oldu. Bu anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu
Kaynak: DHA
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