Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
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Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Kültür Sanat

Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13'ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.

Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı

SİNOP - Sinop'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen demokrasi nöbetinde saat 00.13'ü gösterdiğinde camilerde sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl vatandaşları 'Türkiye geçilmez' sloganıyla bir araya getirdi. 'Demokrasiye sahip çıkıyoruz' diyen vatandaşlar darbe girişimin 5. yılında da nöbetteydi. Mehteran gösterisi ile coşkunun doruğa çıktığı gecede daha sonra kum sanatı gösterisi ve ardından Aykut Kuşkaya ve ekibinin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Sinop'ta da camilerden sela sesleri yükseldi. Alanda yankılanan sela insanları 15 Temmuz destanının yazıldığı o geceyi hatırlattı.

Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı
Sinop'ta saatler 00.13'ü gösterdiğinde sela sesleri yankılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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